Любопытно, однако
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Любопытно, однако

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Курское вторжение и новая волна мобилизации: О чём шепчут в коридорах власти? Главное решение принял Белоусов

Курское вторжение и новая волна мобилизации: О чём шепчут в коридорах власти? Главное решение принял Белоусов

Фото: Коллаж Царьграда После вторжения ВСУ в Курскую область по Сети стал расходиться фейк о якобы принятом решении о мобилизации в России.

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Комментарии
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Eduard
Что так все смотрят,что это первая война в России? Далеко не первая и не последняя,так что гражданскийдолг отдайте!
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7 час.
W
Walery
В опроснике есть такое - &quot;если начнётся очередная мобилизация, всё производство в России встанет&quot;,  которое набрало аж 8%. Сегодня в РФ почти 40 млн. иностранных специалистов в виде диаспор и мигрантов из соседних националистических суверенных республик. Может быть их заставить работать на производствах? Сегодня эта публика обеспечивает более 50%  бюджета своих республик за счет оттока денежных средств из РФ. Очевидно как только численность этого контингента в РФ достигнет 50% от численности населения... непременно как итог Россия исчезнет.
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7 час.
вд
валерий двойнишников
В случае мобилизации для дикарей из Ср. Азии будет раздолье еще более.
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4 час.

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