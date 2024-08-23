Курское вторжение и новая волна мобилизации: О чём шепчут в коридорах власти? Главное решение принял Белоусов

Что так все смотрят,что это первая война в России? Далеко не первая и не последняя,так что гражданскийдолг отдайте!

W

Walery

В опроснике есть такое - "если начнётся очередная мобилизация, всё производство в России встанет", которое набрало аж 8%. Сегодня в РФ почти 40 млн. иностранных специалистов в виде диаспор и мигрантов из соседних националистических суверенных республик. Может быть их заставить работать на производствах? Сегодня эта публика обеспечивает более 50% бюджета своих республик за счет оттока денежных средств из РФ. Очевидно как только численность этого контингента в РФ достигнет 50% от численности населения... непременно как итог Россия исчезнет.