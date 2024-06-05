Ирина Винер назвала интервью Мамун с блогером Витой Кравченко "американским заказом"

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер предположила, что олимпийская чемпионка 2016 года Маргарита Мамун, которая недавно дала интервью блогеру Вите Кравченко, планирует покинуть Россию.
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