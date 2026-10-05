Бастрыкин запросил доклад по делу об осквернении Ржевского мемориала

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал доложить ему о расследовании дела об осквернении Ржевского мемориала Советскому Солдату в Тверской области.
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