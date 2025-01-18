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Десять пострадавших: столкновение на трассе Тула - Белев с участием маршрутки

Десять пострадавших: столкновение на трассе Тула - Белев с участием маршрутки

В Тульской области на автодороге Тула - Белев произошло серьёзное ДТП с участием легкового автомобиля и маршрутки.

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