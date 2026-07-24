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Царьград

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Мафиозные кланы в Италии использовали кошек для поджога лесов

Мафиозные кланы в Италии использовали кошек для поджога лесов

В Калабрии мафиозные кланы подозреваются в использовании бездомных кошек для поджога лесов. Животных обматывали тряпками с горючими веществами и выпускали, что привело к множеству пожаров.

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