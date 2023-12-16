Мигрантам прикрыли кормушку с маткапиталом

Александр Рожков

Опять предвыборная брехня. И ведь ее бы не было, если бы не было вас, кто всему верит (быдлы). Таких мигрантов, на которых распространяется закон о выдаче маткапитала, миллионы. И новые миллионы будут получать гражданство, так как нет решения о приостановке выдачи гражданства иммигрантам из Азии. А, следовательно, эти новые решения не остановят, сколько нибудь серьезно процесс демографической замены коренного населения России, в основном русского, азиатами, которые плодятся и будут плодиться, как....