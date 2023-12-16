Закон и Порядок
Геополитика и РоссияКартина дняПРАВИЛА САЙТА
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Закон и Порядок

135 728 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Надежда
    Почему-то вспомнился фильм Рогожкина "Особенности национальной рыбалки". Только там была обратная история не с бегств...Финский машинист ...
  • Леонид Руси
    Да ладно мы не кастрюлеголовые... и нам не страшен вирус самообольщения... как это в Бандерлогии. Иммунитет, батенька...А мне хохлов чёму...
  • Михаил Сартин
    Мне то-же почему-то хохлов не жалко. Поначалу как было - воевать, потому-что там больше платят. Суки. Уничтожать как ...А мне хохлов чёму...

Мигрантам прикрыли кормушку с маткапиталом

Мигрантам прикрыли кормушку с маткапиталом

Но ведь давайте честно и откровенно - взялись же за мигрантов.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Александр Рожков
Опять предвыборная брехня. И ведь ее бы не было, если бы не было вас, кто всему верит (быдлы). Таких мигрантов, на которых распространяется закон о выдаче маткапитала, миллионы. И новые миллионы будут получать гражданство, так как нет решения о приостановке выдачи гражданства иммигрантам из Азии. А, следовательно, эти новые решения не остановят, сколько нибудь серьезно процесс демографической замены коренного населения России, в основном русского, азиатами, которые плодятся и будут плодиться, как....
Ответить
1 д.

Картина дня

наверх