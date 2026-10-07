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Царьград

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Sputnik Армения: шестеры помощников удалены из парламента после драки

Sputnik Армения: шестеры помощников удалены из парламента после драки

После драки в армянском парламенте, в которой участвовали депутаты от "Сильной Армении" и "Гражданского договора", шестерым помощникам оппозиции запретили вход в здание.

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