Праздничный парад национальных костюмов - флешмоб #ЯживувРоссии в Салехарде стартовал

Вот так на заседание Законодательного собрания округа пришли сегодня Эдуард Яунгад - депутат ямальского парламента , президент ассоциации «Ямал-Потомкам» и Татьяна Сэротетто - заместитель руководителя аппарата ЗС ЯНАО, руководитель совета по делам КМНС при главе Салехарда.