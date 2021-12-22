Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Дмитрий
    Просите больше, всё равно на хер пошлют! Тринадцатую пенсию уже заплатили! Прям так и сказали- хер вам от нашей власт...Объявлено о новой...
  • Алексей Андреевич
    отличноНовейшая дизельна...
  • Россиянин
    Популисты.😁Выплаты в 25 тыся...

Сегодня Гидрометеорологической службе Вооруженных Сил Российской Федерации исполняется 106 лет

Сегодня Гидрометеорологической службе Вооруженных Сил Российской Федерации исполняется 106 лет

Специалисты гидрометеорологических воинских частей и подразделений вносят достойный вклад в укрепление обороноспособности страны, решая задачи по обеспечению мероприятий оперативной и боевой подготовки войск, боевого дежурства и боевой службы.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх