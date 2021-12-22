Сегодня Гидрометеорологической службе Вооруженных Сил Российской Федерации исполняется 106 лет

Специалисты гидрометеорологических воинских частей и подразделений вносят достойный вклад в укрепление обороноспособности страны, решая задачи по обеспечению мероприятий оперативной и боевой подготовки войск, боевого дежурства и боевой службы.
Специалисты гидрометеорологических воинских частей и подразделений вносят достойный вклад в укрепление обороноспособности страны, решая задачи по обеспечению мероприятий оперативной и боевой подготовки войск, боевого дежурства и боевой службы.
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