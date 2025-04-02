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Царьград

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Вашингтон и Москва: Насколько сближение угрожает основам НАТО?

Вашингтон и Москва: Насколько сближение угрожает основам НАТО?

Вашингтон и Москва укрепляют связи, что вызывает обеспокоенность в НАТО. Дипломаты опасаются подрыва основ альянса, однако видят в этом стратегическую часть переговоров по урегулированию украинского конфликта.

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