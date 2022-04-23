Де Хеа о 6-м месте «МЮ» в АПЛ: «Мы там, где заслуживаем быть»

Де Хеа о 6-м месте «МЮ» в АПЛ: «Мы там, где заслуживаем быть»

Давид Де Хеа высказался по поводу нахождения «Манчестер Юнайтед» на 6-м месте в АПЛ. Сегодня манкунианцы потерпели поражение от «Арсенала» (1:3) в 34-м туре чемпионата Англии.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх