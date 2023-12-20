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Франк подарит книги о Гарри Поттере 16-летней девочке на Новый год

Франк подарит книги о Гарри Поттере 16-летней девочке на Новый год

Новогодняя акция стартовала в Алтайском крае 18 декабря Глава Барнаула Вячеслав Франк принял участие во Всероссийской акции "Елка желаний" и подарит шестнадцатилетней жительнице города серию книг о Гарри Поттере, сообщает мэрия.

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