Стереокартинки: проверьте, сможете ли вы увидеть скрытое изображение

Тест на внимательность: разглядите скрытые 3D-изображенияСможете ли вы увидеть, что нарисовано на 3D-картинках?фото: MidjourneyПомните странные узорчатые изображения, которые были популярны в конце девяностых? В детстве многие часами всматривались в них, пытаясь разглядеть скрытый объемный мир — дельфина, сердечко или космический корабль.