"Мы сделали это!" Рекорд Овечкина вдохновил россиян и покорежил русофобов

Наблюдатели оценили спорт и политику в рекорде Овечкина. Причем у достижения российского хоккеиста были скептики, но сейчас нашлись и недоброжелатели Рекорд российского хоккеиста Александра Овечкина, побившего в играх североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "вечное" (так его называли в свое время) достижение легендарного Уэйна Гретцки, стал для наблюдателей поводом оценить случившееся не только с точки зрения спорта, но и политики.