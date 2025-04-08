Самодельная бронетехника югославских партизан, 1942 г

Партизаны Народно-освободительной армии Югославии под предводительством товарища Иосипа Броз Тито не только вели долгую и беспощадную войну с фашистами в глубоких горах и лесах своего родного города, но и производили отечественную бронетехнику для этой войны.
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