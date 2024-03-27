Церковный праздник Александров день отмечают православные из России 28 марта 2024 года Анна ЧернышоваВ Российской Федерации 28 марта 2024 года православные верующие отмечают церковный праздник «Александров день», посвященный памяти двух праведных мужей, продержавших веру до последнего дыхания.
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