Театр абсурда
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Театр абсурда

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  • Александр
    Гомиков, лесбиянок и прочую мерзость прощать не наше дело-если изменятся Бог простит,а по Человечески Гнать поганой м...Поверим и простим...
  • Геннадий
    ...свинья останется свиньёй, хоть назови её Собчак (... или Лолитой)...❗Поверим и простим...
  • А Кудасов
    Но и наши руководители и законотворцы тоже ещё те специалисты бить по хвостам. При этом сами, можно не сомневаться, н...Халява кончилась....

"Никакой "Пицунды" русским - это наше культурное наследие и народное достояние", - в Абхазии выступили против передачи объекта РФ

"Никакой "Пицунды" русским - это наше культурное наследие и народное достояние", - в Абхазии выступили против передачи объекта РФ

Politiki.net Начну с конца - есть у россиян поговорка, про попытку умаслить волка кормежкой, однако тот, по итогу, все равно на лес с надеждой смотрит.

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