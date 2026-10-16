Министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский сообщил, что в ЮВАО достроен дом по программе реновации на Самаркандском бульваре, 15, к .