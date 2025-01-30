Доктор Добрецов объяснил, помогает ли тёплый шарф от боли в горле

ЛОР-врач дал ответ на вопрос о том, поможет ли шарф при боли в горле.Врач-оториноларинголог, доктор медицинских наук Константин Добрецов в беседе с "АиФ" рассказал, действительно ли ношение шерстяного шарфа облегчает боль в горле при простуде.