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Оператор БПЛА сбросом боеприпаса уничтожил дрон типа «Баба-яга» ВСУ в зоне СВО

Оператор БПЛА сбросом боеприпаса уничтожил дрон типа «Баба-яга» ВСУ в зоне СВО

Оператор беспилотного летательного аппарата (БПЛА) группировки войск «Запад» точным сбросом боеприпаса уничтожил дрон R-18 типа «Баба-яга» Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне проведения специальной военной операции (СВО).

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