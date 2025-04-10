Оператор БПЛА сбросом боеприпаса уничтожил дрон типа «Баба-яга» ВСУ в зоне СВО

Оператор беспилотного летательного аппарата (БПЛА) группировки войск «Запад» точным сбросом боеприпаса уничтожил дрон R-18 типа «Баба-яга» Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне проведения специальной военной операции (СВО).
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