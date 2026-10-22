Европейцы снова начали искать собственного переговорщика с Путиным, сообщило Politico. Причина этой возни – опасение Брюсселя, что Трамп сам договорится с Россией.
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хорошо написано !!!