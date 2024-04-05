Военнослужащий армейского корпуса группировки войск «Восток» уничтожил 27 украинских боевиков в ходе захвата и удержания опорного пункта ВСУ в районе Новомихайловки

Когда противник на бронированной машине силами до отделения предпринял попытку контратаки занятого нашей штурмовой группой рубежа, он, подпустив врага на расстояние гарантированного огневого поражения, огнем из пулемета Калашникова (ПКМ) уничтожил атакующую группу ВСУ в полном составе.