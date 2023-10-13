Косачев: страны Запада не едут на P20 из-за провала антироссийской повестки

Причиной отказа западных стран от участия в IX Саммите председателей парламентов стран «Группы двадцати» (P20) в Индии могла стать неудача с продвижением антироссийской повестки, считает вице-спикер Совета Федерации РФ Константин Косачев.
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