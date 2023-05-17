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Суд оставил в силе приговор челябинскому депутату Белоусову за взятку в 3,2 млрд

Суд оставил в силе приговор челябинскому депутату Белоусову за взятку в 3,2 млрд

Беда в том, что осужденный на 10 лет колонии строгого режима сбежал, и где он — неизвестноПервый апелляционный суд общей юрисдикции оставил в силе приговор бывшему депутату Государственной Думы от Челябинской области Вадиму Белоусову, сообщает bfm.

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