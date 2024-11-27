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The Jerusalem Post сообщило о смерти палача казнившего нациста Эйхмана

The Jerusalem Post сообщило о смерти палача казнившего нациста Эйхмана

Шалом Нагар, единственный израильский палач с раскрытым именем, скончался в возрасте 86 лет. Именно он исполнил смертный приговор нацисту Адольфу Эйхману, организатору депортации евреев в лагеря "смерти".

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