The Jerusalem Post сообщило о смерти палача казнившего нациста Эйхмана

Шалом Нагар, единственный израильский палач с раскрытым именем, скончался в возрасте 86 лет. Именно он исполнил смертный приговор нацисту Адольфу Эйхману, организатору депортации евреев в лагеря "смерти".
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