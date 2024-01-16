В Подмосковье завершается земельный аукцион по строительству аутлета

РИАМО - 16 янв. В Московской области завершается земельный аукцион — ДОМ.РФ до 29 января принимает заявки на право заключения договора комплексного развития территории по участку площадью 3,3 га в Ленинском округе.
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