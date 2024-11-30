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Заявление Главного командования армии Сирии по ситуации в Алеппо

Заявление Главного командования армии Сирии по ситуации в Алеппо

Главное командование армии Сирии выступило с заявлением по ситуации в Алеппо. В течение последних нескольких дней террористические группировки, связанные с «Фронтом Ан-Нусра»*, при поддержке тысяч иностранных террористов, тяжелого вооружения и большого количества БпЛА, начали массированную атаку с нескольких направлений на Алеппо и (провинцию) Идлиб.

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Татьяна Рябинова
Орешником защитить Сирию
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