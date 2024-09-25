В Поморье завершается голосование за кандидатов премии «Профессия – Жизнь»

У жителей Архангельской области остаётся меньше недели, чтобы отдать свой голосНа сегодняшний день более шести тысяч жителей Поморья поддержали номинантов, сообщил в своём телеграм-канале губернатор Архангельской области Александр Цыбульский.
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