Приднестровье испытывает дефицит лекарств

Фото: PixabayПриднестровье продолжает испытывать дефицит лекарств. В частности, в первом квартале этого года поставки лекарственных препаратов в республику снизились на 2 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
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