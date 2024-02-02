Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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Мы видим последствия прекращения помощи Украине - Блинкен

Мы видим последствия прекращения помощи Украине - Блинкен

Дорогой заморский друг, Блинкен! Пишем мы тебе из далёкого зарубежья, за самым беспокойным океаном. Мы полностью солидарны с тобой в этом сообщении.

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Комментарии
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