Дорогой заморский друг, Блинкен! Пишем мы тебе из далёкого зарубежья, за самым беспокойным океаном. Мы полностью солидарны с тобой в этом сообщении.
Мы видим последствия прекращения помощи Украине - Блинкен
Комментарии
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Валерий Фоменков
Смерть укро-американским фашистам!
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19 час.
СП
Сергей Потемкин
Не рановато шапками закидывать начали ? Полторы отбитых деревни это не Одесса, и даже не потерянный Херсон
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18 час.
Юрий Золотарев
РОС-СИ-Я!!! ВПЕРЁД!!! Чем больше бандеро-мерзости будет похоронено, тем чище остающийся мир!
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17 час.
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