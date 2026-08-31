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Культуромания

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Sochi Jazz Festival откроется спектаклем «Леонид Утёсов. Спасибо, сердце!»

Sochi Jazz Festival откроется спектаклем «Леонид Утёсов. Спасибо, сердце!»

В 2026 году Sochi Jazz Festival пройдет с 10 по 13 сентября в Зимнем театре и концертном зале «Фестивальный».

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