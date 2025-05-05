Япония переживает острый демографический кризис: стариков все больше, а детей все меньше

Япония переживает острый демографичский кризис. По данным правительства страны, опубликованным в воскресенье, численность детского населения в Японии сокращается 44-й год подряд и достигла рекордно низкого уровня.
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