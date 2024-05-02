Вокруг возраста материнства Аллы Пугачевой не прекращаются разговоры. Певица стала мамой двойняшек Гарри и Лизы в 2013 году, когда ей было 64 года, а ее супругу Максиму Галкину — 37.
Собчак раскрыла тайну рождения детей Пугачевой и Галкина*
Комментарии
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Алексадр Вовк-Михайлов
Хватит про это говно гари и шмари писать заебали уже.
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16 час.
ЛЛ
Леонид Ла Рошель
Какое удачное совпадение - сразу двух шмар "незаслуженно забытых" прорекламировали! А то, сцуко, все аж кушать не могли, так переживали, от кого дети...
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16 час.
ЯМ
Янина Митусова
А без Собчак и вода не освятится- везде свой нос сует. Какое всем дело до этого?! Растут себе хорошие детки и здоровья им!!! Ей лишь бы обгадить кого- нибудь. Овца неугомонная.
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10 час.
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