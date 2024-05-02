Собчак раскрыла тайну рождения детей Пугачевой и Галкина*

Какое удачное совпадение - сразу двух шмар "незаслуженно забытых" прорекламировали! А то, сцуко, все аж кушать не могли, так переживали, от кого дети...

ЯМ

Янина Митусова

А без Собчак и вода не освятится- везде свой нос сует. Какое всем дело до этого?! Растут себе хорошие детки и здоровья им!!! Ей лишь бы обгадить кого- нибудь. Овца неугомонная.