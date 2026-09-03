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Нижегородская правда

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В Нижнем Новгороде завершилось восстановление Домов Чардымова и Самгина

В Нижнем Новгороде завершилось восстановление Домов Чардымова и Самгина

Когда-то здесь мыли руки из тазика, воду носили ведрами, а вечерами зажигали керосиновые лампы. Потом старые дома на Большой Печерской улице пережили десятилетия запустения и пожар, который едва не оставил от них одни руины.

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