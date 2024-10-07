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Укро-философ: Нужно перемирие и готовиться разбить Россию «во второй фазе»

Укро-философ: Нужно перемирие и готовиться разбить Россию «во второй фазе»

Украина ничего не получит на грядущей встрече высокого уровня в формате Рамштайна. Киеву нужно признать, что быстрое восстановление невозможно, подписать перемирие и готовиться к сражению с Россией «во второй фазе».

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