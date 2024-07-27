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В Северной Осетии создали учебно-методическую базу сбитых БПЛА ВСУ

В Северной Осетии создали учебно-методическую базу сбитых БПЛА ВСУ

В Республике Северная Осетия — Алания на территории одной из зенитных ракетных частей группировки войск «Днепр» создана учебно-методическая база сбитых в ходе спецоперации БПЛА Вооруженных сил Украины (ВСУ).

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