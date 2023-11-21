Старый враг России в США напомнил о себе наглой угрозой

Заместитель госсекретаря США Пайетт пообещал «задушить» российский проект по производству СПГ на Ямале @ REUTERS/Valentyn Ogirenko Tекст: Дмитрий Бавырин Заместитель госсекретаря США Джеффри Пайетт пообещал «задушить» российский проект по производству СПГ на Ямале.
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