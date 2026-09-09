Стало известно, как изменится жизнь автовладельцев этой осенью

В сентябре вступят в силу новые законы и правила, которые изменят жизнь миллионов автовладельцев. Изменится порядок прохождения техосмотра, полисы ОСАГО начнут считать по-новому, а таксистам разрешат оформлять выгодные страховки.
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