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Есть с кого брать пример. 5 лучших брендбуков известных компаний

Есть с кого брать пример. 5 лучших брендбуков известных компаний

Раздумываете над тем, как правильно разработать брендбук компании? Не знаете, где искать примеры для вдохновения? Предлагаем подборку из 5 лучших руководств, созданных для всемирно известных компаний! МТС Первый брендбук МТС появился в 2006 году.

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