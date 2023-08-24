Есть с кого брать пример. 5 лучших брендбуков известных компаний

Раздумываете над тем, как правильно разработать брендбук компании? Не знаете, где искать примеры для вдохновения? Предлагаем подборку из 5 лучших руководств, созданных для всемирно известных компаний! МТС Первый брендбук МТС появился в 2006 году.
Раздумываете над тем, как правильно разработать брендбук компании? Не знаете, где искать примеры для вдохновения? Предлагаем подборку из 5 лучших руководств, созданных для всемирно известных компаний! МТС Первый брендбук МТС появился в 2006 году.
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