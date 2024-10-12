В Словении закрыли единственный европейский филиал МГУ

Единственный филиал Московского государственного университета (МГУ) на территории Европы, расположенный в словенском городе Копер, образовательное учреждение ликвидировано по инициативе иностранных партнеров.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии