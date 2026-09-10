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Татар-информ

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Ветеран Великой Отечественной войны из Актанышского района отметил 101-летие

Ветеран Великой Отечественной войны из Актанышского района отметил 101-летие

Ветерану Великой Отечественной войны, Почетному гражданину Актанышского района Тафкилю Валееву исполнился 101 год.

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