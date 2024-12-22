Путин оценил возможность улучшения отношений с США

Президент России Владимир Путин заявил, что улучшение отношений РФ и США возможно при желании. Такую оценку возможной нормализации взаимоотношений между странами он дал в беседе с журналистом ВГТРК Павлом Зарубиным, видео опубликовано в его Telegram-канале.