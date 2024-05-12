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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Хлусевич об отсутствии еврокубков: «Раньше было больше мотивации занять призовые места. Но почему бы «Спартаку» и сейчас не побороться за медали?»

После 28 матчей красно-белые занимают в таблице 4-е место, отставая от идущего третьим «Краснодара» на 4 очка.

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