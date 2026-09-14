ВТБ стал Хранителем редких дальневосточных леопардов

Виктор Бардюк рассказал, что любой желающий может стать опекуном редкого дальневосточного леопарда, пожертвовав средства или проявив природоохранную активность.
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