Гаджиев анонсировал зрелищный бой между Минеевым и Штырковым по правилам ММА

Камил Гаджиев, промоутер турнира "Бойцовский клуб РЕН ТВ", в рамках которого состоялся кикбоксерский бой между Владимиром Минеевым и Иваном Штырковым, заявил, что следующий поединок спортсменов, планирующийся по правилам ММА, выйдет не менее зрелищным.
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