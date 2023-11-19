Гаджиев анонсировал зрелищный бой между Минеевым и Штырковым по правилам ММА

Камил Гаджиев, промоутер турнира "Бойцовский клуб РЕН ТВ", в рамках которого состоялся кикбоксерский бой между Владимиром Минеевым и Иваном Штырковым, заявил, что следующий поединок спортсменов, планирующийся по правилам ММА, выйдет не менее зрелищным.