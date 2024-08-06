В Японии обнаружили новый вид морских звезд

Представитель нового вида морских звезд, получивших название Paragonaster hoeimaruae / © I. Kobayashi Недавно в журнале Natural History японские морские биологи опубликовали исследование, в котором рассказали об открытии нового вида морских звезд, получивших название Paragonaster hoeimaruae и принадлежащих к семейству Pseudarchasteridae.
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