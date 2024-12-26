Ривалдо о Роберто Карлосе: «Было странно: в один день он обнимает тебя, а на следующий – пытается отобрать мяч в класико»

Игроки выступали за сборную Бразилии в 90-х и в начале нулевых. «Он мой друг. Было странно, потому что в один день он обнимает тебя, а на следующий – пытается отобрать у тебя мяч в матче «Барселона» – «Реал».
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