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Спички - не игрушка

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  • M T
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Турецкие коммунисты готовы разрушить НАТО. Получится?

Турецкие коммунисты готовы разрушить НАТО. Получится?

Компартия инициирует выход Турции из альянса Дмитрий Родионов Фото: Ak Party/Keystone Press Agency/Global Look Press Материал комментируют: Андрей Дмитриев Дмитрий Ежов Михаил Нейжмаков Турецкая коммунистическая партия (TKP) назвала «постыдным» обсуждение протокола о членстве Швеции в НАТО и выступила с призывом выйти из альянса.

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