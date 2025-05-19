Авария Сотникова, подиум КАМАЗа и проблемы МАЗа. Итоги бахи «Арчеда»КАМАЗ-мастерКоманда КАМАЗ-мастер в полном составе заняла призовую тройку бахи «Арчеда», второго этапа чемпионата России по ралли-рейдам.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии