Фильм Гая Ричи «Министерство неджентльменских дел» стал лидером проката в РФ и СНГ

Картина собрала 122,1 миллиона рублей Новый фильм Гая Ричи «Министерство неджентльменских дел» с Генри Кавиллом в главной роли стал лидером российского кинопроката, заработав 122,1 миллиона рублей в России и СНГ за прошедшие выходные, сообщил портал kinobusiness.